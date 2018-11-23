Пластиковым трубочкам - бой!

Миллионы пластиковых трубочек выбрасываются в мусор. Часто они оказываются в океане. Поэтому Сиэтл стал самым крупным городом в Америке, где в ресторанах отныне запрещена любая пластиковая посуда, в том числе и соломинки

Запрет коснется более трех тысяч заведений общепита, от кофеен до стадионов.

Самые практичные уже нашли решение.

В магазинах уже стали появляться практичные замены пластиковым соломинкам, которые можно всегда носить с собой и не загрязнять окружающую среду.

Отныне в Сиэтте напитки будут подаваться без соломинок, либо по просьбе клиентов им будут предлагаться трубочки из компостируемых материалов.