Под Хабаровском организовали автобусный хостел для бездомных

Жить на улице - испытание вдвойне, когда наступают холода. Но мир, как известно, не без добрых людей.

В селе Виноградовка Хабаровского края бизнесмен передал центру оказания помощи бездомным людям списанные междугородние автобусы. В них созданы более или менее комфортные условия для ночлега.

Организаторы автобусного "хостела" планируют разместить на постоянной основе до 50-ти человек – пока мест хватает только половине.

По данным благотворительного фонда "Процветание", весной полностью сгорел расположенный неподалеку приют. В планах фонда строительство нового жилья для бездомных, а в качестве временной меры решено использовать списанные автобусы.

В ближайшее время ожидается поступление еще двух автобусов. В одном откроют санитарный пункт, в другом оборудуют столовую с кухней.