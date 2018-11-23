Футбольный фристайл: новые чемпионы

Размер текста Aa Aa

В Варшаве определились победители финала международных соревнований по футбольному фристайлу Red Bull Street Stylе. Впервые этот конкурс прошел в Бразилии в 2008 году.

Первым среди мужчин стал Норвежец Эрленд Фагерли, он оказался лучше бразильца Рикардо Чаини, а третье место занял брат Эрленда Бриньяр.