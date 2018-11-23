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Футбольный фристайл: новые чемпионы

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Футбольный фристайл: новые чемпионы

Футбольный фристайл: новые чемпионы
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В Варшаве определились победители финала международных соревнований по футбольному фристайлу Red Bull Street Stylе. Впервые этот конкурс прошел в Бразилии в 2008 году.

Первым среди мужчин стал Норвежец Эрленд Фагерли, он оказался лучше бразильца Рикардо Чаини, а третье место занял брат Эрленда Бриньяр.

Победа среди женщин досталась полячке Агнешке Мних, которая превзошла предыдущую королеву фристайла француженку Мелоди Донше.

Конкурс Red Bull Street Style проходит в простом, но впечатляющем формате: три минуты, два игрока, один мяч. Судьей в финале соревнований был легендарный бразильский футболист Роберто Карлос да Силва Роша.