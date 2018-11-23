Сборная Японии лидирует на турнире Большого Шлема по дзюдо в Осаке

В первый день турнира Большого Шлема по дзюдо в Осаке больше всего медалей завоевала сборная Японии. Особенно отличилась действующая чемпионка мира Ута Абе, которая стала героиней дня. Она не оставила соперницам в категории до 52 кг ни малейшего шанса на победу, используя один из своих любимых приёмов, соде-цурикоми-гоши: бросок через бедро с захватом двух рукавов.
В полуфинале ей противостояла чемпионка мира 2017 года Ай Шишиме. Они уже встречались в финале чемпионата мира в Баку, в этот раз победу снова одержала 18-летняя Абе. После того, как одна из самых сильных спортсменок Нацуми Цунода уступила Абе в финале, стало ясно, кто лучшая дзюдоистка в этой категории.
Ута Абе: “На самом деле в прошлом я трижды проигрывала Цуноде и в этот раз я понимала, что мне нужно её победить, чтобы попасть на Олимпиаду в Токио. Это была очень хорошая мотивация, и во время тренировок я думала только о том, как одолеть Цуноду.”
Герою первого дня соревнований Рюдзю Нагаяме не было равных в категории до 60 кг благодаря его великолепным броскам. К финальному поединку, в котором его соперником стал россиянин Яго Абуладзе, Нагаяма хорошо подготовился. Японец заметил, что в течение дня Абуладзе использовал один и тот же захват, на который Нагаяма ответил броском ура-наге, который в конечном счёт и принёс ему победу в этом матче и золотую медаль. Россиянину досталось серебро.
Рюдзю Нагаяма: “В моей весовой категории выступает Наохиса Такато, он опытнее меня. Сегодня мы не встретились на татами, но нам непременно надо будет сразиться, чтобы определить, кто лучше. До этого я не могу считать себя первым в этой категории. Надеюсь, мы встретимся на татами и мне удастся его одолеть.”
Чемпионка мира 2017 года Фуна Тонаки, выступающая в категории до 48 кг, тоже была в прекрасной форме. В финале она не дала Уранцеценг Мухбатыр из Монголии закончить бросок и сумела удержать её на татами.
Ёширо Маруяма встретился с братом Уты Абе, двукратным чемпионом мира Хифуми Абе в финальном матче в категории до 66 кг. Уже в дополнительное время исход этого невероятного поединка решил великолепный бросок томое-наге, который принёс Маруяме высшую награду. Золотую медаль ему вручила принцесса японского Императорского Дома Томохито Микаса.
Самым зрелищным приёмом дня стал почти идеальный бросок учи-мата в исполнении Тору Шишиме.