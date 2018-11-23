Сборная Японии лидирует на турнире Большого Шлема по дзюдо в Осаке

В первый день турнира Большого Шлема по дзюдо в Осаке больше всего медалей завоевала сборная Японии. Особенно отличилась действующая чемпионка мира Ута Абе, которая стала героиней дня. Она не оставила соперницам в категории до 52 кг ни малейшего шанса на победу, используя один из своих любимых приёмов, соде-цурикоми-гоши: бросок через бедро с захватом двух рукавов.

В полуфинале ей противостояла чемпионка мира 2017 года Ай Шишиме. Они уже встречались в финале чемпионата мира в Баку, в этот раз победу снова одержала 18-летняя Абе. После того, как одна из самых сильных спортсменок Нацуми Цунода уступила Абе в финале, стало ясно, кто лучшая дзюдоистка в этой категории.

Ута Абе: “На самом деле в прошлом я трижды проигрывала Цуноде и в этот раз я понимала, что мне нужно её победить, чтобы попасть на Олимпиаду в Токио. Это была очень хорошая мотивация, и во время тренировок я думала только о том, как одолеть Цуноду.”