Эксперт: "Люди вот-вот полетят на Марс"

Эксперт рубрики #AskSpace - исследователь космоса Открытого университета (Великобритания) Мэниш Пэтел.

Euronews: "Наш зритель интересуется: когда на Красную планету отправят человека?"

Мэниш Пэтел, эксперт: "Люди давно мечтают о полете на Марс. Вот уже много лет мы работаем на Красной планете через аппаратуру, роботов. Думаю, приближается момент, когда туда отправится и человек... Во многом это связано с появлением таки игроков как Space X,коммерческих космических структур, осваивающих рынок. Они меняют наш подход к идее запуска, межпланетного полета. Думаю, в течение 20 лет или чуть больше ( но точно в течение моей жизни!) люди к Марсу полетят".

Euronews: "Нас спрашивают и о том, как люди смогут выжить на Марсе? Нужны ли им специальные кабины или они будут находиться под поверхностью планеты? Понадобятся ли запасы кислорода?"

Мэниш Пэтел, эксперт: "Да, возможно, человеку понадобится купол или какая-нибудь кабина, нечто, напоминающее космическую станцию, но непосредственно на поверхности планеты. Это защитит от опасной радиации, низкого давления, в кабине можно дышать. Разумеется, одна из главных потребностей для человека на Марсе - это кислород. В этом плане интерес представляет лед, который, мы знаем, там есть. Лед состоит из кислорода и водорода. Если мы его задействуем, то сможем выделить кислородную составляющую, необходимую для дыхания".

Присылайте вопросы с хэштегом #AskSpace и мы постараемся на них ответить!