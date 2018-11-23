Британский город Стивенидж. Здесь, в комплексе зданий Airbus находится уникальная стерильно чистая лаборатория. В ней конструируют марсоход, который займётся выполнением ответственной миссии - поиском жизни на Марсе. Одно главных правил, которому подчиняются все без исключения сотрудники лаборатории - не привнести на Красную планету органические образцы с Земли.
Airbus готовит экспедицию на Марс
Airbus готовит экспедицию на Марс
"Перед нами возникают самые разные задачи, связанные с необходимостью поддержания аппаратуры, приборов в состоянии максимальной чистоты. Эта лаборатория стерильна, её отстроили так, что инженеры могут продолжать работу, не входя туда каждый раз", - поясняет Эбби Хатти, менеджер, программа "Экзомарс".
Все необходимые комплектующие и инструменты для ровера поступают сюда каждую неделю из разных уголков Европы. Команда учёных спешит собрать аппарат, чтобы в следующем году отправить его в Россию.
"Всё, что имеется в этом помещении, создано в рамках программы "Экзомарс". Если на Марсе есть жизнь, то мы надеемся, что доказательства будут найдены именно с этой миссией", - сказал нам инженер Airbus Хавиер Перес Мато.
Ровер будет оснащен устройством для бурения. С его помощью учёные рассчитывают получить образцы породы с глубины до двух метров.
Некоторые уверены, что Марс хранит следы жизни, и её микробные формы на планете можно найти и сегодня. Ждать осталось недолго. Запуск в рамках европейско-российской миссии "Экзомарс" запланирован на июль 2020 года. Марсоход опустится на поверхность Красной планеты для её изучения годом позже.