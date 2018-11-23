Airbus готовит экспедицию на Марс

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Британский город Стивенидж. Здесь, в комплексе зданий Airbus находится уникальная стерильно чистая лаборатория. В ней конструируют марсоход, который займётся выполнением ответственной миссии - поиском жизни на Марсе. Одно главных правил, которому подчиняются все без исключения сотрудники лаборатории - не привнести на Красную планету органические образцы с Земли.

"Перед нами возникают самые разные задачи, связанные с необходимостью поддержания аппаратуры, приборов в состоянии максимальной чистоты. Эта лаборатория стерильна, её отстроили так, что инженеры могут продолжать работу, не входя туда каждый раз", - поясняет Эбби Хатти, менеджер, программа "Экзомарс". Все необходимые комплектующие и инструменты для ровера поступают сюда каждую неделю из разных уголков Европы. Команда учёных спешит собрать аппарат, чтобы в следующем году отправить его в Россию.