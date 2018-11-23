Миссия выполнима

Британский Стивенидж: здесь, недалеко от Лондона, инженеры Airbus вплотную занимаются Бруно. Бруно - марсоход, приближенный по своим характеристикам к аппарату, который в 2020 году полетит к Красной планете искать следы присутствия жизни. Он оснащен 6 колесами и способен двигаться со скоростью 2 сантиметра в секунду. Марсоход может перемещаться по поверхности планеты в полуавтоматическом режиме.

Миссия "Экзомарс" , призванная проверить возможность существования жизни на Красной планете, вызывает растущий энтузиазм у мирового научного сообщества. Программа "Космос" приглашает подробнее узнать об этом российско-европейском проекте, который готовится вступит в ключевую фазу.

Марсоход, который, по расчетам экспертов, спустится на поверхность Красной планеты в 2021 году, будет способен бурить на два метра вглубь и обрабатывать образцы в размещенной на борту лаборатории. Инженеры говорят: разработка такой машины - задача со многими неизвестными. Взять хотя бы изобретение специального колеса!

Пол Мичэм, инженер: "Бруно очень похож на марсоход, который будет работать в рамках миссии "Экзомарс". Он оснащен всеми датчиками, устройствами, необходимыми для самостоятельного перемещения. Взять хотя бы эти две камеры на мачте - они обеспечивают трехмерный обзор, примерно так, как видим мы с вами. С ними Бруно сможет распознать скалы, склоны на своем пути. Он их увидит и проанализирует, под силу ли ему взять то или иное препятствие".

Пол Мичэм, инженер: "Эти металлические колеса - важная часть системы движения аппарата. Нам нельзя использовать резину, это органический материал. Мы ищем следы жизни на Марсе и не вправе привнести их извне. Нам следовало придумать способ обеспечить упругость колеса, сходную с упругостью шин... Вот эти металлические колеса именно такие".

Бруно не одинок: в лаборатории Стивениджа строят еще один прототип марсохода, точную копию того, который отправится к Красной планете. Детали и компоненты аппарат прибывают сюда из научных центров со всей Европы. Их стерилизуют, затем начинается сборка.

Хавьер Мато, инженер: "Небольшая панель, которую вы видите вот там (показывает) - это носитель всей электроники будущего марсохода. Сборка осуществляется в этой стерильной лаборатории, ее специально построили для работ миссии "Экзомарс". Если на на Марсе есть жизнь, надеюсь, ее следы будут скоро обнаружены".

Одно из главных правил миссии - не привнести на Красную планету органические образцы с Земли, отсюда - боле длительная подготовка ровера к операции.

Эбби Хатти, менеджер программы "Экзомарс", Airbus: "Перед нами возникают самые разные задачи, связанные с необходимостью поддержания аппаратуры, приборов в состоянии максимальной чистоты. Эта лаборатория стерильна, ее отстроили так, что инженеры могут продолжать работу, не входя туда каждый раз.... в противном случае им предстоит полностью переодеваться, а это утомительно".

"Экзомарс", совместный проект Европейского космического агентства и Роскосмоса, состоит из двух этапов. В рамках перового к Красной планете был отправлен орбитальный модуль "Трейс Газ Орбитер": с апреля этого года он исследует газовый состав атмосферы в поисках следов метана и окиси углерода, передавая бесценную информацию и снимки на Землю.

Где начата полномасштабная подготовка ко второму этапу миссии: после серии консультаций, в том числе в Бельгии, ученые выбрали место приоритетной посадки марсохода: это равнина Оксия, в прошлом, как считается, озеро, недалеко от экватора.

Хакан Свехем, исследователь, "Экзомарс": "Равнина Оксия - одно из самых интересных мест для исследования ровером. Особенно с учетом возможности бурения и забора образцов с поверхности планеты и из глубины. К тому же это довольно безопасная зона, мы знаем, что посадку там мало что может осложнить. Район приземления заглублен, так что аппарату предстоит пройти через более толстый слой атмосферы, он успеет и притормозить, и адаптироваться.".

Российская сторона отвечает в проекте, в числе прочего, за строительство посадочной платформы, которая и доставит на планету марсоход с научной аппаратурой. Время поджимает, отмечают специалисты.

Даниил Родионов, заведующий лабораторией Института космических исследований РАН: "Без сомнения, запуск в июле 2020 года является достаточно амбициозной задачей, потому что, что касается научной аппаратуры, то особенно на критическом пути находится научная аппаратура посадочной платформы, потому что она начала разрабатываться значительно позже, чем аппаратура марсохода."

Первая часть миссии показала: Марс - планета гораздо более разнообразная и динамичная, чем предполагалось до начала ее детального изучения. В помощь ученым - снимки со швейцарской камеры, установленной на борту работающего на орбите зонда. Эксперты также говорят об обнаружении на Красной планете замороженной воды - в большем количестве, чем они рассчитывали.

Хакан Сведхем, исследователь, "Экзомарс": "Вода там находится на глубине, мы не обнаружили открытых озер. Речь идет о замороженной воде под поверхностью Марса; мы знаем, там есть залежи льда. Жидкая вода всегда считалась одним из необходимых условий для существования жизни. Присутствие воды на Марсе не означает, что там есть жизнь, но это один из факторов ее возможного возникновения".

Наши представления о Марсе стремительно пополняются... верят ли ученые, что марсоход найдет на планете следы жизни, существующей сегодня или замершей?

Даниил Родионов, заведующий лабораторией Института космических исследований РАН: "Да, естественно, я надеюсь, что "Экзомарс" найдёт следы существования органических соединений на поверхности Марса. И, естественно, "Экзомарс" - это именно та миссия, которая должна это сделать, она проектировалась для этого."

Эбби Хатти, менеджер программы "Экзомарс", Airbus: "Думаю, мы подготовили наилучший инструментарий для поиска и обнаружения следов жизни на Марсе. Очень важна функция бурения. Так мы сможем заглянуть вглубь, где, как мы предполагаем, возможны следы жизни - продолжающейся или замершей. Это огромная, масштабная задача, раньше подобного никто не делал".

По плану, марсоход проедет 4 км по поверхности планеты и произведет бурение на двухметровую глубину в шести точках. В какой именно форме может быть обнаружена жизнь на Марсе?

Пол Мичем, инженер: "Вряд ли марсход откопает нам маленьких зеленых человечков. Возможно, речь идет о бактериях, мы их находим даже в самых засушливых районах Земли. Бактерии - наиболее устойчивая форма жизни из изученных нами, так что вполне возможно, именно их мы и найдем под поверхностью Красной планеты".

Осталось дождаться весны 2021 года, когда марсоход миссии "Экзомарс" приступит к поискам.