Кубор Дэвиса: Хорватия ведет

12-я ракетка мира Борна Чорич вывел свою команду вперед, обыграв в трех сетах француза Жереми Шарди, занимающего 40-е место мирового рейтинга. Встреча продолжалась 2 часа 19 минут и завершалась со счетом 6:2, 7:5, 6:4. Хорват сделал пять эйсов и четыре брейка, при этом ни разу не ошибся при подаче. Его соперник четырнадцать раз подал навылет и допустил пять двойных ошибок.