Гибралтар как препятствие к "брекситу"

Испания не получила достаточных гарантий по ситуации с Гибралтаром после "брексита". Об этом заявил премьер пиренейского королевства Педро Санчес. При этом глава испанского кабинета подчеркнул, что проведение намеченного на воскресенье в Брюсселе экстренного саммита ЕС может оказаться под угрозой, если интересы Мадрида не будут учтены. Испанская сторона, в частности, настаивает на том, чтобы была четко обозначена ее роль в переговорах между ЕС и Великобританией по Гибралтару - заморской территории Соединенного Королевства, оспариваемой Испанией.

"Испания не получила достаточных гарантий по Гибралтару, необходимо дождаться рассмотрения вопроса в Брюсселе. Испания оставляет за собой право наложить вето на соглашение", - заявил Санчес в посольстве своей страны на Кубе, куда он прибыл в четверг с официальным визитом.

Ранее, в интервью британским СМИ, премьер-министр Соединенного Королевства отметила, что ЕС не станет вести новые переговоры по "брекситу", если парламент отвергнет подготовленное соглашение.

Тереза Мэй, премьер-министр Великобритании: "Полагаю, что если это соглашение не будет принято, мы вернемся к исходной точке. И я уверена, что если заявить сейчас Евросоюзу: "Людям не понравилась сделка, давайте заключим другую", то ничего не выйдет... Не думаю, что нам в ответ скажут: "Хорошо, мы предоставим вам лучшие условия".

В этой непростой ситуации британцы сохраняют чувство юмора. Противники "брексита" открыли в Лондоне бутафорский магазин, где можно заключить "самую неудачную сделку", имея в виду предстоящий выход страны из ЕС.