"Чёрная пятница" по-европейски

Ажиотаж в торговых центрах, длинные очереди в кассы, полупустые прилавки... Появлению традиции "Чёрной пятницы", которая даёт старт рождественским распродажам, мир обязан США. Но и европейцы не отстают, из года в года наращивая темпы потребления товаров со скидкой.

Пик продаж в Европе приходится на "Черную пятницу" и "Киберпонедельник". По данным исследователей компании eMarketer, активнее всех в эти дни покупки делают жители скандинавских стран и Великобритании. По прогнозам исследователей GlobalData, в период распродаж с 19 по 26 ноября расходы британцев вырастут на 3,1%, и составят почти 12 млрд. евро.

Но не всё так радужно. Маркетологи призывают европейцев внимательно проверять ценники, а специалисты по кибербезопасности - быть особенно острожными, делая покупки в интернете.

Для сотрудников некоторых компаний "Чёрная пятница" - повод напомнить о своих требованиях руководству. Так, работники логистических центров Amazon в Германии и Испании объявили забастовку.