ОАЭ: британский учёный получил пожизненный срок за шпионаж

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В Объединённых Арабских Эмиратах к пожизненному заключению за шпионаж приговорили британского учёного Мэтью Хеджеса. Такое решение в среду вынес суд в Абу-Даби. Заседание длилось меньше пяти минут, а адвокат подсудимого на нём не присутствовал, утверждают родные Хеджеса.

"Это кошмар для семьи, для нас, для коллег Мэтью, которые проводят свои собственные научные исследования. Это свидетельствует о том, что подобные методы - репрессии - применяются в этой стране по отношению к учёным, точно так же, как и к журналистам, аналитикам", - не скрывая эмоций, рассказала Чинция Бьянко, подруга осуждённого. 31- летнего сотрудник Даремского университета задержали в мае этого года. В Эмиратах он собирал информацию для своей диссертации на тему внешней политики и системы безопасности страны. Супруга Хеджеса заявила, что британское правительство проявляет себя недостаточно активно в борьбе за его освобождение.