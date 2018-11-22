Политическая декларация ЕС и Британии согласована - Туск

Британия и Европейский союз согласовали политическую декларацию, которая касается их будущих отношений после «брексита». Об этом сообщил председатель Евросовета Дональд Туск.

Я только что разослал проект декларации главам 27 стран-членов ЕС, переговорщики полностью согласовали его, и сейчас требуется одобрение на уровне глав государств - Дональд Туск

Текст декларации до последнего момента обсуждался, и в него вносились поправки, над этим накануне работали британский премьер Тереза Мэй и председатель Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер.

Стало также известно, что глава кабинета министров Соединённого королевства сделает заявление в Палате общин сегодня в 14:30 по Гринвичу.