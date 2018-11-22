Робин Гуд возвращается

Робин Гуд - имя этого отважного героя известно всем с ранних лет. Многие в детстве мечтали быть на него похожими и мужественными и храбрыми встать на защиту справедливости. Наказывать жадных богачей и помогать бедным и обманутым. История о приключениях легендарного Робин Гуда возвращается на экраны кинотеатров. На этот раз за ее новую интерпретацию взялся известный британский кинорежиссер Отто Батхёрст, который считает, что она очень актуальна в наши дни.

Отто Батхёрст, режиссер фильма "Робин Гуд": "Повсюду где существует коррупция, где есть жадность, притеснения, где есть несправедливость, нужен Робин Гуд. Нам нужны герои, нам нужна дева Мэриан, нам нужны люди, которые будут противостоять системам и коррумпированным людям, бросать им вызов и говорить "нет". И, как хорошо всем известно, в 21 веке много чего такого происходит, в данный момент тоже. И я подумал: а давайте возьмем эту идею, этот миф, эту метафору, и перенесем ее в 21 век".