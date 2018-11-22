"Сборная Тайваня" или "Китайского Тайбэя"?

Тайвань готовится к референдуму по вопросу о наименовании сборной для участия в Олимпийских играх. Сейчас спортсмены из частично признанной республики выступают под флагами Китайского Тайбэя. Инициаторы голосования предлагают переименовать команду в сборную Тайваня вопреки позиции Китая, который рассматривает остров как свою провинцию.

«Китайский Тайбэй — это что, название страны? Нет. Мы единственный член Международного олимпийского комитета, которому запрещено использовать название своей страны. Мы единственный член МОК, кому нельзя петь свой национальный гимн и поднимать свой национальный флаг. Мы такие одни. Вот насколько сильно Китай подавляет нас».

Как сообщает ТАСС, в преддверии референдума МОК официально предупредил правительство Тайваня об угрозе отстранения от Олимпийских игр в случае переименования сборной.