У каждого шестого жителя ЕС – расстройства психики

Проблемы психического здоровья наблюдаются у каждого шестого жителя Европейского союза. Об этом говорится в опубликованном в четверг совместном докладе Еврокомиссии и Организации экономического сотрудничества и развития.

Согласно приведённым данным, острее всего проблема стоит в Финляндии, Нидерландах и Франции, Ирландии и Португалии. Речь идёт, в частности, о таких болезнях, как депрессия, неврозы и расстройства, вызванные злоупотреблениями алкоголя и наркотиков.

В докладе утверждается, что такое положение дел ежегодно оборачивается ущербом для экономики в размере 600 миллиардов евро, что составляет 4% ВВП Евросоюза.

Отчасти это связано с проблемами трудоустройства, нередко возникающими у людей с подобными заболеваниями, что сказывается на уровне безработицы. Кроме того, это сопряжено со значительными расходами, выделяемыми на различные программы социального страхования, а также идущими непосредственно на медицинскую помощь пациентам.

В связи с этим авторы доклада призывают власти уделять больше внимания проблемам психического здоровья, которыми слишком часто пренебрегают, не учитывая серьёзный вред, который они наносят и жизни людей, и экономике.