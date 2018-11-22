Больше чем школа

Очередной выпуск программы "Глобально о Японии" приглашает в Руанду. На севере страны в городе Тумба при поддержке Японии была открыта уникальная для страны школа подготовки высококвалифицированных технических кадров. Специалистов готовят с прицелом на местный и - шире - весь восточноафриканский рынок труда. Школа - один из важных элементов экономической модернизации Руанды, которая, пережив геноцид, с 2000 года вышла на 8-процентный экономический рост; сегодня страна значится второй в рейтинге африканских стран, наиболее комфортных для ведения бизнеса.

Сотрудничество с Японией в Руанде восходит к началу 90-х. После геноцида Японское агентство международного сотрудничества предложило проекты в ключевых для развития страны отраслях - информационные технологии, электроника и телекоммуникации, освоение альтернативных источников энергии.

В период с 2007 по 2017 годы в Тумбу постоянно приезжали японские специалисты. За этот время около 2000 молодых получили дипломы. Наблюдатели с обеих сторон говорят о чрезвычайной эффективности проекта: японская сторона помогла Руанде не только своими техническими но-хау, но и педагогическими методиками, изменившими организацию учебного процесса и повысившими его эффективность. Некоторые из бывших студентов школы в Тумбе побывали на стажировке в Японии - в рамках японской правительственный программы, помогающей молодым африканцам получить степень магистра и пройти обучение на профильных предприятиях.

По данным японской стороны, 75% выпускников школы в Тумбе трудоустраиваются. Свыше 85% работодателей довольны уровнем их подготовки.

Проекты Японского агентства международного сотрудничества увязывают экономические и социальные задачи - идеальная формула для Руанды, которая ставит целью залечить раны геноцида через программу национального примирения, невозможного без экономической стабильности и перспектив для каждого члена общества.