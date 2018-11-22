IKEA: реструктуризация и сокращения

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Компания IKEA намерена упразднить 7 500 тысяч рабочих мест по всему миру в ближайшие два года. Такие меры связаны с предстоящей экономической реструктуризацией, вызванной развитием интернет-торговли. При этом ожидается, что в компании откроются 11 500 новых позиций, занять которые смогут попадающие под сокращение сотрудники после прохождения учёбы.

– Конечно, мы хотим, чтобы как можно больше наших сотрудников получили возможность повысить свою квалификацию и получить новые рабочие места, – говорит Фритсон Горднэс, руководитель IKEA в Швеции. – Речь может идти об изменении обязанностей или об освоении новой профессии.