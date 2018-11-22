ХДС: внутрипартийные дебаты о приеме беженцев

Тема приема беженцев возникла во время встречи членов ХДС, которым в скором времени предстоит избрать нового лидера. Один из тех, кто претендует на этот пост, Фридрих Мерц, затронул этот вопрос в связи с предполагаемой ратификацией Германией Пакта ООН о правах беженцев.

И хотя его принятие не предполагает никаких новых юридических обязательств, Мерц желал бы рассмотреть ряд его тезисов, поскольку в этом документе будут перечислены дополнительные права, которыми обладают беженцы в новой для них стране пребывания.

Эти права не будут зависеть от легальности статуса мигрантов.

Мерц на встрече предположил, что должно быть ясно заявлено, что никаких дополнительных оснований для получения статуса беженца и сопутствующей ему помощи до административных решений немецких судов предусмотрено не будет.

Несколькими часами раньше нынешний партийный лидер и канцлер Германии Ангела Меркель рассказывала о достоинствах этого международного документа в бундестаге.

Ангела Меркель выступает в бундестаге Фото Рейтер

"В переговорах, которые мы вели с ООН, мы неоднократно подчеркивали важность суверенности правовых решений нашего государства. Мы также заявляли, что кризис подобного масштаба может быть разрешен лишь объединенными усилиями международного сообщества. И важно знать, почему на Генеральной ассамблее ООН два года назад обсуждались эти значимые юридические документы, - еще раз подтвердила она.

Выборы нового лидера ХДС состоятся на партийной конференции, которая пройдет в Гамбурге в начале декабря.