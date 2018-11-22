ЦСКА вырвал победу у "Жальгириса"

Баскетболисты московского ЦСКА дома вырвали победу у литовского "Жальгириса" в восьмом туре регулярного чемпионата Евролиги. На протяжении всей встречи равных соперников, непримиримых еще с советских времен, на площадке шла напряженная борьба, и основное время не выявило победителя.

Лучшим в составе армейцев был Серхио Родригес, набравший 24 очка. 23 очка - на счету Кори Хиггинса. Дабл-дабл из 15 очков и 13 подборов оформил Уилл Клайберн. Самым результативным у литовцев стал Антанас Каваляускас, который принес гостям 19 очков. Судьба матча решилась в овертайме, где удачливей были хозяева.

На последней минуте Клайберн реализовал два штрафных броска, и ЦСКА вышел вперед - 99:97. Игроки "Жальгириса" в последней атаке вывели на дальний бросок Нэйта Уолтерса, но тот за 2 секунды до финальной сирены промахнулся.

Это восьмая победа ЦСКА в восьми матчах. Армейцы занимают вторую строчку в турнирной таблице, уступая лишь испанскому "Реалу".