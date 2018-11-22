Владимир Чижов: РФ не считает ЕС противником

Постоянный представитель Российской Федерации при Евросоюзе Владимир Чижов ответил в Брюсселе на вопросы Евроньюс. Их задавал наш корреспондент Андрей Бекетов:

Евроньюс: Сделан ещё один шаг к созданию так называемой "европейской армии". Как российское руководство относится к перспективе такого оборонного союза в ЕС?

Чижов: Я считаю, что это отражение общей тенденции — стремления стран Евросоюза к большей самостоятельности. Прежняя слепая надежда на то, что американский "старший брат" защитит от всех возможных бедствий — этой убежденности уже видимо нет. И потом Европейский союз мы никогда не считали и не считаем своим противником.

Евроньюс: Но президент Франции Макрон назвал Китай, Россию и Соединённые Штаты странами, от которых, возможно, придётся защищаться.

Чижов: Сегодняшняя Россия не представляет угрозы ни для кого в этом мире. Более того, мы готовы взаимодействовать с существующими структурами. К сожалению, под надуманным предлогом после 2014 года Евросоюз фактически заморозил работу в этом направлении.

Евроньюс: Евросоюз увидел еще одну точку растущей напряженности — Азовское море - и выразил озабоченность тем, что российская активность в этом районе мешает судам под флагом ЕС.

Чижов: Азовское море - это не часть Мирового океана, это внутренние воды двух стран - России и Украины. Никакой милитаризации Азовского моря со стороны России нет, не будет и быть не может. Да, присутствие береговой охраны там усилено после того, как завершилось строительство Керчинского моста, что вполне естественно.