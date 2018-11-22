Черный день Dolce & Gabbana

В видеороликах китайская модель неумело ест палочками итальянские блюда: пиццу, спагетти и канноли, а за кадром мужской голос дает ей советы, как лучше справиться с непростой задачей. Ролики вызвали бурную критику в адрес Dolce & Gabbana. Компанию обвинили в расизме и в том, что ее представители посмеялись над жителями Китая, изобразив их как людей, которые только и умеют, что есть палочками. Модный показ дома в Шанхае был отменен из-за того, что возмущенные китайские знаменитости, одна за другой, отказались от участия в нем.