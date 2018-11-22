Восьмое возвращение Рокки Бальбоа

Впервые персонаж по имени Иван Драго появился в 4-ом фильме саги о Рокки Бальбоа. Боец двухметрового роста из СССР с женой Людмилой и другими соратниками приезжали в США, чтобы вызвать на бой и победить в нем Америку.

В новой ленте Стивена Кейпла "Крид 2" на ринг выходят сыновья - сын сражавшегося тогда с Иваном Аполло Крида Адонис и сын Ивана Виктор.

На премьере в Нью-Йорке был и Дольф Лундгрен, сыгравший тогда роль Ивана Драго.: "С точки зрения сюжета эта лента стала гораздо более сложной, много фабульных поворотов. Тогда советский парень был олицетворением абсолютного зла. Тогда, в 85-м Америка не была готова к нюансам в образе злодея. Сейчас в сценарии значительно меньше черно-белого, сейчас все гораздо сложнее".

Виктора Драго сыграл Флориан Мунтяну, у него румынские корни, его родители убежали из страны во время режима Чаушеску.

"Ну он не типичный злодей все-таки, этот мой персонаж. Это глубокий, сложный, мрачный человек, которого обуревают страсти. Я, чтобы быть убедительным в своей работе, должен был вспомнить нечто мрачное в моей жизни, я по сюжету должен был научиться плакать. И это все было мне трудно, потому что я привык быть крутым, держаться так, по крайней мере, в публичной сфере, а от меня требовали эмоций и уязвимости", - объясняет Флориан.

В российский прокат фильм с участием Сильвестра Сталлоне "Крид 2", ставший 8-м возвращением Рокки, выйдет в середине января будущего года.