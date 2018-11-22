"Вкратце из Брюсселя": интервью Чижова, Варшаву хвалят

Постпред России при Евросоюзе выразил мнение, что идея создания "европейской армии" отражает стремление стран ЕС к больше самостоятельности от США.

Владимир Чижов сказал также, что никакой милитаризации Азовского моря со стороны России нет. Он признал, что присутствие береговой охраны там усилено после того, как завершилось строительство Керчинского моста.

Варшава вняла призывам

Еврокомиссия приветствовала предложение об отмене в Польше некоторых аспектов судебной реформы, которые нарушали принцип верховенства права. Брюссель сказал, что Варшава сделала поворот в нужном направлении.

Правозащитный визит в Турцию

Высокопоставленные представители Брюсселя выразили обеспокоенность судьбой большого числа журналистов и ученых, остающихся под стражей в Турции. Федерика Могерини и Йоханнес Хан встретились в Анкаре с министром иностранных дел Мевлютом Чавушоглу.