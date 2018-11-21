Правозащитники насчитали 85000 погибших детей в Йемене за 3 года войны

За несколько лет войны в Йемене от болезней и недоедания погибли около 85 тысяч детей дошкольного возраста. Такие данные приводит международная организация Save the Children, ссылаясь на собственный анализ официальной статистики ООН.

Эксперт ВОЗ Зита Вайзе Принзо отмечает: «Конфликт в Йемене привёл к дефициту продовольствия в стране, многим людям не хватает еды, у них нет доступа к определённым видам продуктов. В то же время, случаются вспышки эпидемий, мы сталкиваемся с холерой, корью, малярией, пневмонией. Сочетание этих факторов ведёт к повсеместному недоеданию в стране».

Правозащитники говорят, что ситуация с поставками продовольствия и лекарств осложнилась с началом блокады порта Ходейда. По мнению экспертов, надежд на положительные перемены в ближайшее время нет.

Ведущий консультант центра изучения Йемена Chatham House Питер Солсбери сомневается, что стороны конфликта готовы к компромиссам, необходимым для завершения войны: «К сожалению, я уверен, что так будет продолжаться как минимум ещё месяцы, если не годы».

Началом этой войны в Йемене считается лето 2014 г., когда вооружённые силы оппозиции захватили ряд городов и вошли в столицу. Только непосредственно в результате боевых действий, по данным ООН, погибли более десяти тысяч мирных жителей.