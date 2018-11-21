Наемники из РФ идут в Международный суд

Бойцы российских частных военных компаний и ветераны вооруженных сил и боевых действий обратились в Международный уголовный суд с ходатайством возбудить дело против организаторов ЧВК. Обращение было адресовано прокурору Международного уголовного суда. По российскому законодательству, все, что связано с деятельностью ЧВК, считается уголовно наказуемым деянием и подпадает под статьи о наёмничестве и организации незаконных вооружённых формирований.

"Существует постановление, указ президента о неразглашении потерь, но, по нашим сведениям, которые поступают из информационных источников, из других источников, по фактам, которые у нас есть, потери составляют более 1 000 человек. Туда попадают граждане, не заключившие профессиональный договор, контракт с государственными структурами или окологосударственными структурами на военные действия".

У 80-летней Валентины Бердышевой год назад в Сирии погиб старший сын, отправившийся туда наемником, она не получает от государства никакой помощи. Как считают делегаты Общероссийского офицерского собрания, государство обязано взять на себя заботу о таких людях.

Об этом говорил известный оппозиционный политик, полковник в отставке Виктор Алкснис: "Государство обязано обеспечить всем этим людям юридические гарантии, социальные гарантии, заботу об их семьях. И заботу о семьях в случае их гибели или ранения".

В ходатайстве также утверждается, что "фактически гражданских лиц вводят в заблуждение и вывозят из страны постоянного проживания для незаконного использования в военных целях".