Марокканская столица принимает международный фестиваль "Visa For Music".
Visa For Music за развитие музиндустрии в Африке
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Visa For Music за развитие музиндустрии в Африке
В 5-й раз в Рабат съехались музыканты, продюсеры, турменеджеры со всего мира.
"Visa For Music" считается одним из главных музыкальных событий на африканском континенте.
Цель фестиваля - помочь местным музыкантам познакомиться с различными специалистами музыкальной индустрии из Африки, Европы и даже Северной Америки.
Каждый вечер зрителей ожидает порядка 50 концертов, где музыкальные группы из Африки и Среднего Востока сыграют свои произведения и представят сценические шоу.
Мероприятие продлится до субботы.