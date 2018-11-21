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Visa For Music за развитие музиндустрии в Африке

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Visa For Music за развитие музиндустрии в Африке

Visa For Music за развитие музиндустрии в Африке
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Марокканская столица принимает международный фестиваль "Visa For Music".

В 5-й раз в Рабат съехались музыканты, продюсеры, турменеджеры со всего мира.

"Visa For Music" считается одним из главных музыкальных событий на африканском континенте.

Цель фестиваля - помочь местным музыкантам познакомиться с различными специалистами музыкальной индустрии из Африки, Европы и даже Северной Америки.

Каждый вечер зрителей ожидает порядка 50 концертов, где музыкальные группы из Африки и Среднего Востока сыграют свои произведения и представят сценические шоу.

Мероприятие продлится до субботы.

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