Мэй пытается склонить на свою сторону оппозицию

"Я думаю, что граждане нашей страны, которые проголосовали за выход из Евросоюза, проголосовали за то, чтобы положить конец свободному передвижению и наше соглашение его прекращает. Они проголосовали за то, чтобы положить конец юрисдикции Европейского суда в Великобритании. Наше соглашение прекращает действие Европейского суда в Великобритании. Они проголосовали за то, чтобы прекратить ежегодные огромные выплаты Евросоюзу, но при этом ЕС остается нашим близким коммерческим партнером".

Чтобы парламент одобрил соглашение по "брекситу", Терезе Мей нужно заручиться поддержкой оппозиции. Лидер Лейбористов Джереми Корбин дал четко понять, что премьер-министр ещё далека от своей цели.

Джереми Корбин, лидер Лейбористской партии:

"Вместо того, чтобы обнадёживать миллионы людей, которые проголосовали либо за, либо против "брексита", этот недоделанный договор даже не даёт им никакой надежды, что страна сможет вновь сплотиться. Полагаю, что парламент вполне обоснованно не одобрит этого соглашения. Оно очень неудачное, и если правительство не сможет договориться на других условиях, оно должно уступить дорогу тем, кто сможет это сделать".

Некоторые депутаты британского парламента высказывают опасения по поводу судьбы Гибралтара, заморской территории Великобритании на Пиренейском полуострове, на которую претендует Испания.

Тереза Мэй, премьер-министр Великобритании:

"Мы никогда не исключали вопрос Гибралтара из наших переговоров по "брекситу", и нас всегда заботил этот вопрос. Нам нужно соглашение, которое будет выгодным для всех британских семей, и это соглашение должно распространяться и на гибралтарские семьи. Буду с вами честна: мы не собираемся исключать Гибралтар из наших переговоров о будущем сотрудничестве. Нам нужно соглашение, которое будет выгодным для всех британских семей, включая те, которые находятся на Гибралтаре".