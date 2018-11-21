Фейерверки различных цветов и форм раскрасили небо Флоренции. Таким необычным шоу под названием "Город цветов в небе" открыл свою выставку китайский художник Цай Гоцян.
Открылась выставка картин написанных порохом
Открылась выставка картин написанных порохом
На создание серии работ "Flora Commedia" художника вдохновили картины эпохи Возрождения.
Цай Гоцян, художник:
"Дух Возрождения славится свободой самовыражения, вниманием к личности человека и знаниями о природе. Цветы и растения соответствуют этому духу".
Эти картины нарисованы с помощью различных видов пиротехники.
Год назад Цай Гоцян приехал во Флоренцию, чтобы изучить работы художников Возрождения и их представления о ботанике.
Эйке Шмидт, директором галереи Уффици:
"Он специально посетил сады Боболи и создал эту удивительную галерею цветов, выполненную с помощью фейерверков, которая напоминает различные аспекты великой картины Ботичелли "Весна", одной из самых известных картин за всю историю живописи".
Выставку "Flora Commedia" Цая Гоцяна, проживающего на данный момент в США, можно увидеть в галерее Уффи́ци во Флоренции до 17 февраля.