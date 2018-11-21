Открылась выставка картин написанных порохом

Фейерверки различных цветов и форм раскрасили небо Флоренции. Таким необычным шоу под названием "Город цветов в небе" открыл свою выставку китайский художник Цай Гоцян.

Цай Гоцян, художник:

"Дух Возрождения славится свободой самовыражения, вниманием к личности человека и знаниями о природе. Цветы и растения соответствуют этому духу".

Эти картины нарисованы с помощью различных видов пиротехники.

Год назад Цай Гоцян приехал во Флоренцию, чтобы изучить работы художников Возрождения и их представления о ботанике.

Эйке Шмидт, директором галереи Уффици:

"Он специально посетил сады Боболи и создал эту удивительную галерею цветов, выполненную с помощью фейерверков, которая напоминает различные аспекты великой картины Ботичелли "Весна", одной из самых известных картин за всю историю живописи".

Выставку "Flora Commedia" Цая Гоцяна, проживающего на данный момент в США, можно увидеть в галерее Уффи́ци во Флоренции до 17 февраля.