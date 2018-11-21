"Портленд" вышел в лидеры

Баскетболисты клуба "Портленд Трейл Блейзерс" праздновали победу в гостевом матче регулярного чемпионата НБА над "Нью-Йорк Никс" со счетом - 118:114 и благодаря этому успеху вышли на первое место в Западной конференции.

Самым результативным игроком встречи стал форвард "Нью-Йорка" Тим Хардуэй. Он набрал 32 очка, сделал 4 результативные передачи и 5 подборов. Но его усилий оказалось недостаточно. У "Портленда" блистали Си Джей Макколлум, набравший 31 очко, и Дэмиан Лиллард, который принес в копилку победителей 29 очков при 8 результативных передачах и 6 подборах.

Завидную волю к победе продемонстрировали в матче с "Лос-Анджелес Клипперс" игроки "Вашингтон Уизардс". Во второй четверти они на своей площадке проигрывали сопернику 24 очка, но смогли переломить ход встречи и склонили ее исход в свою пользу - 125:118. Лучшим у хозяев был Джон Уолл, набравший 30 очков. 27 - на счету Брэдли Била. "Вашингтон" прервал 5-матчевую победную серию "Клипперс" и вышел на десятое место в Восточной конференции.