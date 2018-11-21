В Кении похищена итальянка

Итальянский МИД подтвердил информацию о том, что во время нападения вооруженных боевиков на деревню неподалеку от города Малинди в Кении была похищена гражданка Италии. Речь идет о 23-летней Сильвии Романо из Милана. В Кении девушка работала волонтером в представительстве неправительственной организации Africa Milele, которая занимается повышением уровня грамотности и образования в этой африканской стране.