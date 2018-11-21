Итальянский МИД подтвердил информацию о том, что во время нападения вооруженных боевиков на деревню неподалеку от города Малинди в Кении была похищена гражданка Италии. Речь идет о 23-летней Сильвии Романо из Милана. В Кении девушка работала волонтером в представительстве неправительственной организации Africa Milele, которая занимается повышением уровня грамотности и образования в этой африканской стране.
В Кении похищена итальянка
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В Кении похищена итальянка
Ранее кенийская полиция в "Твиттере" сообщила, что во вторник вечером, группа вооруженных боевиков совершила нападение на деревню Чакама на юго-востоке страны. В результате инцидента пострадали по меньшей мере пять человек, среди них - дети.
По сведениям местных СМИ, за нападением могут стоять боевики террористической группировки "Аш-Шабаб", присягнувшей на верность экстремистской сети "Аль-Каида".