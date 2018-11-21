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Сборная Ирландии лишилась тренера

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Сборная Ирландии лишилась тренера

Сборная Ирландии лишилась тренера
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Сборная Ирландии лишилась главного тренера. Мартин О'Нил покинул свой пост. Соответствующее сообщение появилось на официальном сайте национальной Футбольной ассоциации.

О'Нил возглавлял сборную последние пять лет - с 2013 года. Под его руководством команда дошла до 1/8 финала чемпионата Европы 2016 года. Однако затем последовала серия неудач. В нынешнем сезоне ирландцы набрали всего два очка и заняли последнее место в четвертой группе Лиги наций, где также выступали сборные Дании и Уэльса.

Вместе с О'Нилом в отставку подал и его помощник Рой Кин.


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