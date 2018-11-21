В желудке кита найдены 6 килограммов пластика

115 пластиковых стаканов, 25 пакетов, тапочки, нейлоновый мешок, несколько пластиковых бутылок и еще более 1000 других предметов были обнаружены в желудке мертвого кита, тушу которого вынесло на берег в индонезийской провинции Сулавеси. Ком весил около шести килограммов.

"Мы не смогли установить, от чего именно умерло животное, но то, что мы видим, ужасно", — рассказал координатор проектов WWF по сохранению морских видов в Индонезии Дви Супрапти. Эксперты говорят, что определить причину смерти кита они уже не смогут из-за плохой сохранности туши.

Согласно исследованию, которое было опубликовано в январе в журнале Science, Индонезия стала второй страной после Китая по масштабам загрязнения пластиком окружающей среды. По словам специалистов, эта проблема особенно остро стоит именно в азиатских странах не только потому что местные жители используют огромное количество пластика, но и потому что в регионе плохо развита система утилизации мусора.

Всего в мире каждый год накапливается 3 миллиона тонн пластикового мусора, из них более миллиона попадает в океан. Еще более впечатляющие цифры приводит ООН: по их данным, в океанах ежегодно оказывается около 10 миллионов тонн пластикового мусора. В марте ученые, готовившие доклад для британского правительства, предупредили, что, если не будет предпринято решительных мир, за ближайшее десятилетие количество пластика в океане может утроиться.