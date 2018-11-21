Над Римом сгущаются тучи. Еврокомиссия отклонила доработанный проект госбюджета Италии на 2019 год. Он по-прежнему противоречит союзному соглашению по налоговой и бюджетной политике. Евросоюз запускает так называемую "процедуру на случай чрезмерного дефицита". Ведь еще в июне ЕС рекомендовал Италии его сократить - на 0,8%-0,9%.

Теперь национальный госдолг вырастет, уверен еврокомиссар по финансовым и экономическим вопросам Пьер Московиси: "На чьи плечи лягут дополнительные расходы? Мы уверены, что нынешний проект бюджета несет риски для экономики, компаний, вкладчиков и налогоплательщиков Италии".

Еврокомиссия проинформировала о своей позиции вице-премьера Италии Маттео Сальвини письмом. "Я все еще жду письма и от Деда Мороза. Мы, как всегда, вежливо обсудим сложившуюся ситуацию, но от своих планов не откажемся", - отреагировал политик.

Правительство Италии не согласно с прогнозами Брюсселя и заявляет, что цель нынешнего проекта госбюджета - как раз запуск экономики.

"Еврокомиссия, которая сегодня так обеспокоена, что проект итальянского бюджета приведет к росту госдолга, еще вчера сама заставляла Италию принимать решения, которые изначально и привели к росту госдолга", - отмечает евродепутат Данило Оскар Ланчини.

В Риме не верят, что у решений Еврокомиссии, чей состав обновится после майских выборов, есть хоть какой-то политический вес. Но давление со стороны других государств растет.

Формально "процедура на случай чрезмерного дефицита" будет запущена только после голосования министров финансов стран-членов ЕС в январе. Как ожидается, Брюссель потребует у Рима предусмотреть сокращение госдолга в ближайшие 5 лет. В противном случае, Италии грозят санкции.

"Диалог все еще возможен. В субботу состоится встреча итальянского премьер-мнистра Джузеппе Конте и председателя Еврокомиссии Жан-Клода Юнкера. Вероятно, это станет последней попыткой разрешить накопившиеся противоречия и избежать наихудшего сценария для все", - отмечает Элена Кавалоне, корреспондент Euronews.