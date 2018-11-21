США внедрили платных агентов в "караван мигрантов"

Министерство внутренней безопасности США через платных информаторов собирает данные о "караване мигрантов" из Центральной Америки. Об этом сообщил телеканал NBС News со ссылкой на двух сотрудников ведомства. Через своих агентов американские власти узнали, например, что мигранты намеревались прорваться по автотрассе через шлагбаумы недалеко от города Сан-Диего. Информация была получена в воскресенье. Власти Соединенных Штатов тут же решили действовать.

Американские пограничники с 03:00 по 06:00 по местному времени перекрыли автодороги в северном направлении (из Мексики в США). Правда, попыток прорыва мигрантов так и не последовало.

Журналистам NBС News также удалось выяснить, что сотрудники ведомства смогли проникнуть в чаты WhatsApp, через которые мигранты общаются друг с другом и координируют свои действия. Таким образом министерство отслеживает передвижение "каравана" и планы мигрантов по пересечению границы, чтобы быть на чеку в случае возникновения угрозы. Притом, как отмечает бывший замминистра по делам разведслужб Джон Коэн, в привлечении платных информаторов и отслеживании сообщений граждан других стран нет ничего противозаконного.

REUTERS/Kim Kyung-Hoon

На пути к американской мечте

По разным данным, в составе "караванов" попасть США пытаются от 4 до 8 тысяч человек, в основном - мигранты из Гондураса. Но задача эта не из легких. Чтобы исполнить свою американскую мечту, мигрантам нужно преодолеть стену, построенную между Мексикой и Соединенными Штатами. Но мешает каравану не только стена. По указу президента США Дональда Трампа была усилена охрана границы. За тем, чтобы ни один мигрант не попал на территорию Соединенных Штатов, сейчас следят около 15 тысяч военнослужащих.

Но есть для "каравана" и хорошая новость. Американский суд временно заблокировал указ Трампа, предписывающий отказывать в предоставлении убежища мигрантам, нелегально пересекающим границу.