Немецкая автогонщица София Флёрш, попавшая в аварию во время Гран-при Макао "Формулы-3", успешно перенесла операцию на позвоночнике. Хирургическое вмешательство длилось семь часов. На пресс-конференции врачи сообщили, что что состояние 17-летней Флёрш стабильное, а конечности пациентки подвижны.
Гонщица София Флёрш успешно перенесла операцию
Гонщица София Флёрш успешно перенесла операцию
Лей Вай Сенг, главный врач клиники в Макао: "После того, как спортсменка получила травму, мы немедленно связались с ее семьей и командой. Дело в том, что если бы Флёрш вернули на родину, транспортировка пациентки могла бы создать ряд проблем. Поэтому и родственники, и команда гонщицы приняли решение о проведении операции здесь".
Отмечается, что девушка проведет в больнице около двух недель. Драма в Макао разыгралась в минувшее воскресенье. Тогда на трассе Флёрш столкнулась с соперником на скорости выше 270 километров в час. Болид Флёрш взлетел в воздух, перелетел через ограждение и врезался в металлическую конструкцию. В результате Флёрш был диагностирован перелом позвоночника.