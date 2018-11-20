Гонщица София Флёрш успешно перенесла операцию

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Немецкая автогонщица София Флёрш, попавшая в аварию во время Гран-при Макао "Формулы-3", успешно перенесла операцию на позвоночнике. Хирургическое вмешательство длилось семь часов. На пресс-конференции врачи сообщили, что что состояние 17-летней Флёрш стабильное, а конечности пациентки подвижны.

Лей Вай Сенг, главный врач клиники в Макао: "После того, как спортсменка получила травму, мы немедленно связались с ее семьей и командой. Дело в том, что если бы Флёрш вернули на родину, транспортировка пациентки могла бы создать ряд проблем. Поэтому и родственники, и команда гонщицы приняли решение о проведении операции здесь".