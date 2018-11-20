Какое будущее у МКС?

Международная космическая станция - название говорит само за себя. На данный момент на орбите три человека - американка, россиянин и немец. При этом экипаж МКС может быть расширен до 9 человек, где могут быть космонавты из Японии или Канады. При этом все они работают вместе в ограниченном пространстве.

Цель общей работы - наука. Международная команда специалистов пытается понять, как ведет себя человеческое тело в невесомости, что происходит с мышцами, костями, мозгом. Фактически МКС - это одна из самых необычных лабораторий.

Если человечество хочет свободно передвигаться в космосе - осваивать Луну или Марс - наблюдения за экипажем на МКС - отличный тому пример.

Что же ждет Международную космическую станцию в будущем? Есть те, кто считает, что ее нужно превратить в чисто коммерческий проект для исследований, а возможно и для космического туризма.

Другие полагают, что станции скоро придет конец, и она найдет пристанище на дне Тихого океана. Третьи верят в проект МКС и его будущее. В настоящий момент реально обсуждаемые планы - это строительство аналога МКС на окололунной орбите. Которую можно впоследствии использовать для исследований поведения человека в условиях дальнего космоса, а затем заняться вплотную освоением Марса.