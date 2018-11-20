Ольга Кепински • Последние обновления: 20/11/2018 Размер текста Aa Aa

Сразу две премьеры в Большом! Уильям Форсайт представит свою ультрасовременную балетную постановку "Атрефакт-сюита", а Эдвард Клюг - легендарного "Петрушку" Игоря Стравинского.

Форсайт говорит, что придумал "Атрефакт" за три недели, а дорабатывал - тридцать лет. Постановка 84-го года определила его стиль - точный, агрессивный, изматывающий. Настоящая революция в балете.