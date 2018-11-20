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Сразу две премьеры в Большом

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Сразу две премьеры в Большом

Сразу две премьеры в Большом
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Сразу две премьеры в Большом! Уильям Форсайт представит свою ультрасовременную балетную постановку "Атрефакт-сюита", а Эдвард Клюг - легендарного "Петрушку" Игоря Стравинского.

Форсайт говорит, что придумал "Атрефакт" за три недели, а дорабатывал - тридцать лет. Постановка 84-го года определила его стиль - точный, агрессивный, изматывающий. Настоящая революция в балете.

Премьера "Петрушки" состоялась в 1911 году на сцене парижского театра Шатле. В Большом театре оригинальную версию балета создал современный хореограф Эдвард Клюг.

"Артефакт-сюита" на музыку Баха и концертмейстера Франкфуртского балета – Эвы Кроссман- Хехт и "Петрушка" Стравинского в постановке румынского хореографа Клюга на новой сцене Большого уже в эти выходные


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