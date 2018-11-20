Дебаты Макрона со студентами и кадетами

На второй день визита в Бельгию президент Франции посетил Лувенский католический университет, где провёл дебаты с местными студентами и кадетами Королевской военной школы. Эммануэль Макрон затронул тему общеевропейской обороны, которая призвана дополнить натовской «зонтик».

«По-моему, это цемент нашего союза, - сказал он. - Главная задача государства и всей политической структуры — это защита своих сограждан. У нас не может быть более сильной, суверенной, объединенной Европы, если какое-нибудь её место рискует подвергнуться нападению, а мы скажем: «мы должны позвать на помощь других ».

На дебатах обсуждались предстоящие в мае выборы в европарламент. Один молодой бельгиец подверг французского лидера критике за сведение их к борьбе демократов с националистами. В ответ Макрон назвал вполне возможным сценарием победу демагогов.

Студенты, похоже, уходили довольными.

«Я нашел дебаты интересными, хотя им не хватало конфронтации. Прозвучало мало диссидентских идей».

«Порой замечания были слишком дипломатичными, но удалось углубиться в каждую конкретную тему, например, в экологические изменения. Поговорили с президентом обо всём, обмен мнениями был, по-моему, очень богатым».

«Мне запомнилось, что многие молодые люди по-прежнему интересовались европейскими вещами, выржали веру в европейский проект. Так что эта идея не мертва, к ней нужно и дальше привлекать внимание, освещать стороны, которые менее видны».