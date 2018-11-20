Нарушила ли Иванка Трамп регламент поведения госслужащего?

Иванка Трамп, дочь и советник президента США, использовала личную электронную почту для служебной переписки в том числе и с сотрудниками администрации.

Иванка Трамп с отцом во время избирательной кампании в штате Огайо Фото Рейтер

Это считается нарушением регламента поведения госслужащего. Сообщение об этом появилось в The Washington Post, в нем цитировались неназванные источники.

Скандал с использованием личной почты Хиллари Клинтон стал одной из мишеней Трампа во время избирательной гонки два года назад.