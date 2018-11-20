Иванка Трамп, дочь и советник президента США, использовала личную электронную почту для служебной переписки в том числе и с сотрудниками администрации.
Нарушила ли Иванка Трамп регламент поведения госслужащего?
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Нарушила ли Иванка Трамп регламент поведения госслужащего?
Это считается нарушением регламента поведения госслужащего. Сообщение об этом появилось в The Washington Post, в нем цитировались неназванные источники.
Скандал с использованием личной почты Хиллари Клинтон стал одной из мишеней Трампа во время избирательной гонки два года назад.
ФБР неоднократно открывало и закрывало расследование этого инцидента, в итоге объявив, что оснований предъявить обвинений не было.