Рим идёт на беспрецедентное нарушение бюджетных правил Брюсселя и может за это поплатиться уже в ближайшие часы. В среду Еврокомиссия, скорее всего, даст отрицательную оценку намерению Италии допустить чрезмерное превышение расходов над доходами и предложит начать против неё дисциплинарную процедуру. Правительства ЕС, очевидно, поддержат такую рекомендацию и, по мнению итальянского журналиста, его страна останется в одиночестве:

«Министры финансов на заседаниях в последние недели одобрили усилия Еврокомиссии по решению этого вопроса, - сказал Беда Романо из газеты “Il sole 24 ore”. - Бросается в глаза явная изоляции Италии от остальных стран-членов».

От Италии настоятельно потребуют мер по сокращению государственного долга и пересмотра слишком оптимистичных прогнозов экономического роста. В случае неповиновения ей грозят, для начала, штрафы.

«Правительство у нас чрезвычайно популярно, и в стране царит глубокий евроскептицизм, - продолжал журналист. - Не исключено, что в какой-то момент политическая воля или какое-то непредвиденное событие заставят Италию действовать по принципу «чем хуже, тем лучше».

Италия рискует остаться в стороне от процесса сближения стран с общей валютой. В понедельник Еврогруппа приветствала планы создания бюджета для этой зоны. Лидер либеральной франции Европарламента считает, что такая мера позволила бы избежать такого долгового кризиса, который пережила Греция, и в который погружается Италия:

«Европейский центральный банк, с одной стороны, и пакт стабильности и роста, с другой, недостаточны для создания стабильной ситуации внутри еврозоны и укрепления общей валюты, - сказал лидер Ги Верхофстадт. - Вот почему создаётся бюджет еврозоны ».

Пользоваться средствами из этой казны можно будет только при условии неукоснительного соблюдения бюджетных правил. Это заставит Италию подумать о сокращении ассигнований на социальные нужды и развитие инфраструктуры ради сохранения своего влияния в еврозоне, выходить из которой не предлагают даже популисты и евроскептики.