МКС - 20 лет

У Международной космической станции - юбилей. Ровно 20 лет назад с космодрома Байконур был осуществлен исторический запуск ракеты-носителя "Протон". Она вынесла на орбиту первый служебный модуль МКС "Заря". Новая эра освоения космоса началась.

Уже 10 декабря 1998 года российский космонавт Сергей Крикалев и американский астронавт Роберт Кабана открыли люк соединительного модуля "Юнити" и первыми вошли внутрь станции - спина к спине. А уже два года спустя МКС стала обитаемой: кроме вернувшегося на орбиту Крикалева, в состав экипажа вошли Юрий Гидзенко и Уильям Шеперд.

МКС - это, прежде всего, крупнейшая звездная лаборатория. За два десятка лет - тысячи научных экспериментов в уникальных условиях: микрогравитация, вакуум, космические излучения. Более полусотни международных экспедиций. Россия, США, Канада, Япония, члены Европейского космического агентства - всего сегодня в проекте участвуют 14 государств.

Первоначально использовать международную станцию рассчитывали лишь 15 лет. Но уже в 2014 году срок ее эксплуатации был продлен до 2020 года, а затем - и до 2024.

Следующими гостями на МКС станут Олег Кононенко, Давид Сен-Жак и Энн Макклейн. Они отправятся к звездам в декабре.