Защита за служебные разоблачения

Европарламент поддержал инициативу об усилении защиты лиц, которые сообщают властям и предают гласности факты коррупции в организациях, где они работают.

В среду перед депутатами в Брюсселе выступит сотрудник эстонского подразделения Danske Bank. Говард Уилкинсон утверждает, что банк пытался заплатить ему за молчание об отмывании денег.