Европарламент поддержал инициативу об усилении защиты лиц, которые сообщают властям и предают гласности факты коррупции в организациях, где они работают.
Защита за служебные разоблачения
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Защита за служебные разоблачения
Защита за служебные разоблачения
Европарламент поддержал инициативу об усилении защиты лиц, которые сообщают властям и предают гласности факты коррупции в организациях, где они работают.
В среду перед депутатами в Брюсселе выступит сотрудник эстонского подразделения Danske Bank. Говард Уилкинсон утверждает, что банк пытался заплатить ему за молчание об отмывании денег.