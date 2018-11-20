"Вкратце из Брюсселя": бюджет Италии, "брексит" и Испания

Рим идёт на нарушение бюджетных правил Брюсселя. В среду Еврокомиссия, скорее всего, осудит намерение Италии превысить дозволенный дефицит и предложит начать против неё дисциплинарную процедуру. Правительства ЕС, видимо, поддержат рекомендацию.

"Брекситу" угрожает испанское вето

Премьер-министр Испании потребовал, чтобы Великобритания обсуждала вопросы Гибралтара только с ней, не привлекая весь Евросоюз. ЕС обещал рассмотреть испанские претензии на воскресном саммите.

Защита за служебные разоблачения

Европарламент поддержал инициативу об усилении защиты лиц, которые сообщают о коррупции в организациях, где они работают. В среду в Брюсселе выступит сотрудник Danske Bank, утверждающий, что ему пытались заплатить за молчание об отмывании денег.

Студенты требуют спасти планету

Учащиеся Европейской школы в Брюсселе провели перед зданием Еврокомиссии митинг за усиление борьбы против климатических изменений.