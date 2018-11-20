"О, благодать!" от Ареты Франклин

Всемирно известный госпел "Amazing grace" или "О, благодать!", слова которого были написаны в конце 18-го века - это и название документальной ленты об Арете Франклин.
Королева музыки соул - ее главная героиня, но дива до своей смерти не давала согласие на публикацию даже фрагментов съемок.
Автором идеи и режиссером был Сидни Поллак, который в свое творческом завещании выразил пожелания, чтобы в итоге фильм встретился бы со зрителем.
По словам продюсера Алана Эллиотта, "перед нами - едва ли не самый важнейший документ эпохи, связанный с историей американской музыки. Все, что запечатлено на пленке, абсолютно уникально, прецедентов такого рода не существует".
Как сообщила племянница Ареты Франклин Сабрина Оуэнс, "причины, по которым не было согласия на выпуск картины, мне неизвестны, мы никогда с ней этой темы не касались".
О дате выхода фильма "О, благодать!" пока не сообщается, его первый показ состоялся в Нью-Йорке в рамках фестиваля документального кино.