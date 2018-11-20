"О, благодать!" от Ареты Франклин

Елена Караева • Последние обновления: 20/11/2018 Размер текста Aa Aa

Всемирно известный госпел "Amazing grace" или "О, благодать!", слова которого были написаны в конце 18-го века - это и название документальной ленты об Арете Франклин. Королева музыки соул - ее главная героиня, но дива до своей смерти не давала согласие на публикацию даже фрагментов съемок.

Автором идеи и режиссером был Сидни Поллак, который в свое творческом завещании выразил пожелания, чтобы в итоге фильм встретился бы со зрителем. По словам продюсера Алана Эллиотта, "перед нами - едва ли не самый важнейший документ эпохи, связанный с историей американской музыки. Все, что запечатлено на пленке, абсолютно уникально, прецедентов такого рода не существует".