Не в бровь, а в глаз

Как современные технологии могут помочь в ранней диагностике офтальмологических и некоторых нейродегенартивных заболеваний? Ответы - из лаборатории Вены, Австрия, в программе Futuris.

... Самая крупная клиника Австрии: в здешнем офтальмологическом отделении врачи ежедневно наблюдают десятки пациентов. Трудности вызывает диагностика макулодистрофии - заболевания, поражающего центральное зрение. В прошлом году наша собеседница 79 лет узнала: болезнь затронула ее сетчатку и сосуды, что может привести к практически полной потере зрения.

Барбель Лангер, пациент: "Я заметила, что мне стало все труднее читать вблизи. Приходилось брать лупу. Все чаще и чаще я продолжала чтение именно с лупой, очки уже не помогали".

Макулодистрофией, по оценкам экспертов, к 2020 году будут страдать почти 200 миллионов человек в мире. Этот недуг - одна из самых распространенных причин внезапной старческой слепоты. Его коварство заключается в фактической бессимптомности: до последнего момента больной чувствует себя хорошо.