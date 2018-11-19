Не в бровь, а в глаз

Как современные технологии могут помочь в ранней диагностике офтальмологических и некоторых нейродегенартивных заболеваний? Ответы - из лаборатории Вены, Австрия, в программе Futuris.
... Самая крупная клиника Австрии: в здешнем офтальмологическом отделении врачи ежедневно наблюдают десятки пациентов. Трудности вызывает диагностика макулодистрофии - заболевания, поражающего центральное зрение. В прошлом году наша собеседница 79 лет узнала: болезнь затронула ее сетчатку и сосуды, что может привести к практически полной потере зрения.
Барбель Лангер, пациент: "Я заметила, что мне стало все труднее читать вблизи. Приходилось брать лупу. Все чаще и чаще я продолжала чтение именно с лупой, очки уже не помогали".
Макулодистрофией, по оценкам экспертов, к 2020 году будут страдать почти 200 миллионов человек в мире. Этот недуг - одна из самых распространенных причин внезапной старческой слепоты. Его коварство заключается в фактической бессимптомности: до последнего момента больной чувствует себя хорошо.
Урсула Шмидт-Эрфурт, глава офтальмологического отделения, университетская клиника Вены: "Болезнь очень сложна в диагностике, особенно на ранних стадиях. Процесс идет на маленьком участках ретины. Макула, или желтое пятно - это самый центр сетчатки, его диаметр - около миллиметра. Происходящие там повреждения могут привести к сбою в работе глаза. Отсюда - важность раннего выявления дегенеративного процесса, чтобы "захватить" болезнь, пока пациент еще хорошо видит".
Ученые, объединенные Европейским исследовательским проектом, ищут новые решения, чтобы помочь медикам раньше ставить опасный диагноз. В основе их предложения - три взаимосвязанные оптические технологии. Они позволяют врачу в буквальном смысле слова рассмотреть миллиметровый кружок в центре сетчатки глаза.
Маттиас Салас, инженер: "Наша задача - обеспечить медиков неинвазивной возможностью сканирования глазного дна с беспрецедентным качеством разрешения. Изображение так детально, что мы можем рассмотреть, что происходит на уровне сосудов".
Для диагностики предлагается сочетать так называемый спектроскоп Рамана, флюоресцентную ангиографию, оптический томограф и другие технологические новинки. Исследователи напоминают: глаз - чрезвычайно хрупкий орган, который легко повредить и даже погубить неточной манипуляцией.
Райнер Лайтгеб, специалист в области медицинской физики: "Наш подход учитывает такую сложнейшую для исследователей проблему, как сверхчувствительность глаза к свету. Огромное преимущество методики - в возможности исследовать глаз дистанционно, не касаясь его. Мы направляем в глаз пучок света, сканируем глазное дно и получаем нашу световую волну обратно, но уже со всеми подробностями того, чем страдает пациент".
Глаз - своего рода ворота в человеческий мозг. Новая технология может помочь и в диагностике некоторых нейродегенеративных заболеваний.
Урсула Шмидт-Эрфурт, глава офтальмологического отделения, университетская клиника Вены: "Сетчака глаза в течение жизни человека меняется мало. Если изменения происходят, то это, как правило, признак сосудистых или эндокринных заболеваний, к примеру, гипертонии или диабета. Сегодня мы поняли, что сетчатка "показывает" и присутствие некоторых неврологических недугов, например, по ней видны рассеянный склероз или болезнь Альцгеймера. Да, все изменения, происходящие в центральной нервной системе, отпечатываются и на сетчатке глаза".
Ученые обещают в скором времени начать клинические испытания своей разработки. В них примут участие 100 человек - волонтеры, не имеющие проблем со здоровьем, а также пациенты офтальмологических и неврологического отделений.