В Мексике от инфаркта миокарда скончался 56-летний наркобарон Эктор Бельтран Лейва. Сообщается, что из тюрьмы "Альтиплано", где он отбывал срок, его доставили в больницу близлежащего города. Он жаловался на сильные боли в области груди.
В Мексике в тюрьме от инфаркта умер наркобарон
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В Мексике в тюрьме от инфаркта умер наркобарон
Братья Альфредо, Эктор, Артуро, Марио и Карлос состояли в наркокартеле "Синалоа", во главе которого находился Хоакин Гусман Лоэра. Позднее братья ушли и основали уже свой собственный картель.
Эктора арестовали четыре года назад.
Он обвинялся в торговле людьми, вымогательствах, похищениях и убийствах. Его должны были экстрадировать в США, но из-за нарушения процедуры это решение юстиции было отменено.