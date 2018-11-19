Мультфильм "Маша и Медведь" - инструмент "мягкой" кремлевской пропаганды, пишет британская газета The Times. "Маша вздорная, даже злобная, но в то же время смелая. Она пытается прыгнуть выше головы. Не будет преувеличением сказать, что она ведет себя по-путински", - приводит издание слова профессора Букингемского университета, эксперта в сфере безопасности и разведки Энтони Глиза.
"Маша и Медведь" - тайное оружие Кремля?
"Маша и Медведь" - тайное оружие Кремля?
The Times обращает внимание на то, что в прошлом году российский мультфильм заинтересовал финскую газету Helsingin Sanomat. Она со ссылкой на преподавателя Таллинской университетской школы коммуникаций Приита Хыбемяги писала, что Мишка – символ России – призван создать положительный образ страны в умах детей. По мнению профессора, этот герой – часть кампании, которая может таить в себе угрозу национальной безопасности Эстонии.
"Дело в том, что Россия пытается расшатать устои Эстонии. Навязывание детям положительного образа России угрожает безопасности Эстонии. Если бы Россия вела себя дружелюбно, все было бы замечательно", — писал Хыбемяги.
Похожие опасения выражали и литовские спецслужбы. Особое возмущение у них вызвал эпизод под названием "Граница на замке", в котором Маша в фуражке пограничника охраняет огород Медведя от Зайца, который хотел съесть всю морковь. В Вильнюсе этот эпизод посчитали частью российской военной пропаганды.
"Всех карикатуристов - в список санкций ЕС"
Совет, как защитить себя от "пагубного" влияния "Маши и Медведя, дало посольство России в Лондоне:
"Важный вопрос поднят сегодня. Как Великобритания может найти спасение от "Маши и Медведя"? Запустить Центр по противодействию мультфильмов где-нибудь в Прибалтике? Поместить всех карикатуристов в список санкций ЕС? Очевидно, что необходим решительный и дорогостоящий подход!" - говорится в сообщении посольства.
От ироничного комментария не удержалась и представитель МИД России Мария Захарова:
А эта картинка, опубликованная депутатом Госдумы и председателем партии "Родина" Алексеем Журавлевым, - отсылка к делу Боширова-Чепиги и Петрова-Мишкина, которых Лондон подозревает в отравлении Скрипалей.