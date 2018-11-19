"Маша и Медведь" - тайное оружие Кремля?

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Мультфильм "Маша и Медведь" - инструмент "мягкой" кремлевской пропаганды, пишет британская газета The Times. "Маша вздорная, даже злобная, но в то же время смелая. Она пытается прыгнуть выше головы. Не будет преувеличением сказать, что она ведет себя по-путински", - приводит издание слова профессора Букингемского университета, эксперта в сфере безопасности и разведки Энтони Глиза.

The Times обращает внимание на то, что в прошлом году российский мультфильм заинтересовал финскую газету Helsingin Sanomat. Она со ссылкой на преподавателя Таллинской университетской школы коммуникаций Приита Хыбемяги писала, что Мишка – символ России – призван создать положительный образ страны в умах детей. По мнению профессора, этот герой – часть кампании, которая может таить в себе угрозу национальной безопасности Эстонии.