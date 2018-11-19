Шоколадный батончик Mars за считанные недели может иcчезнуть с полок магазинов в Великобритании, если она выйдёт из Евросоюза, не договорившись с ним о продолжении сотрудничества. Представители пищевой промышленности предупредили, что из-за введения таможенного режима возникнут трудности с доставкой на острова двух ключевых ингредиентов этой символически важного лакомства, а у имеющихся запасов короткий срок хранения.
Британии грозит конфетный дефицит
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Британии грозит конфетный дефицит