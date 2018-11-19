Стратегическое турне Макрона

В воскресенье в Германии, в понедельник и вторник в Бельгии. Эмануэль Макрон совершает поездку по Евросоюзу с призывом к единству перед лицом международных вызовов.

Поддержку канцлера Германии нашла идея французского президента о создании европейской армии. Ей больше не противится Великобритания, выход которой из ЕС открывает для франко-немецкой оси большие стратегические перспективы и возможность поднять свою оборонную промышленность. Макрон упрекнул бельгийского премьера Шарля Мишеля за решение закупить американские, а не французские боевые самолёты, но тот поддержал его план реформирования еврозоны и создания бюджета для стран с общей валюты.