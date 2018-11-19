Супружеская пара из Нью-Джерси Кейтлин Макклюр и Марк Д’Амико и бездомный Джонни Боббит провернули настоящую аферу. В прошлом году молодые люди запустили краудфандинговую кампанию в помощь Боббиту, который, как говорила Макклюр, выручил ее в сложной ситуации, и собрали пожертвований на 400 тысяч долларов. Но позже оказалось, что супруги и бездомный были в сговоре. Суд признал всех троих виновными в мошенничестве. Теперь им может грозить до 10 лет тюрьмы.
Новая афера по-американски
Новая афера по-американски
Год назад Кейтлин Макклюр поделилась в соцсетях трогательной историей. Девушка рассказала, что бездомный, бывший морской пехотинец, на свои последние 20 долларов купил канистру бензина, потому что автомобиль Кейтлин заглох на шоссе. В благодарность Макклюр вместе с супругом начала сбор средств через платформу GoFundMe. Всего удалось выручить 400 тысяч долларов.
Особый резонанс история получила в августе этого года. Боббит подал иск против супругов, заявив, что они используют средства, которые собирали для него. Как оказалось, пара потратила деньги на казино, путешествия и автомобиль марки BMW. По разным данным, Боббиту досталось 75 или 200 тысяч долларов. Макклюр и Д’Амико тогда заявили, что бездомный все равно потратил бы деньги на наркотики.
Но позже следователи выяснили, что история про заглохший автомобиль - не что иное как выдумка. Супруги познакомились с Боббитом вовсе не на дороге, а в казино. Как полагает прокуратура, обвиняемые задумали кампанию за месяц до её старта на GoFundMe. Краудфандинговая платформа уже пообещала, что вернет деньги всем, кто пожертвовал средства на помощь бездомному.