Новая афера по-американски

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Супружеская пара из Нью-Джерси Кейтлин Макклюр и Марк Д’Амико и бездомный Джонни Боббит провернули настоящую аферу. В прошлом году молодые люди запустили краудфандинговую кампанию в помощь Боббиту, который, как говорила Макклюр, выручил ее в сложной ситуации, и собрали пожертвований на 400 тысяч долларов. Но позже оказалось, что супруги и бездомный были в сговоре. Суд признал всех троих виновными в мошенничестве. Теперь им может грозить до 10 лет тюрьмы.

Год назад Кейтлин Макклюр поделилась в соцсетях трогательной историей. Девушка рассказала, что бездомный, бывший морской пехотинец, на свои последние 20 долларов купил канистру бензина, потому что автомобиль Кейтлин заглох на шоссе. В благодарность Макклюр вместе с супругом начала сбор средств через платформу GoFundMe. Всего удалось выручить 400 тысяч долларов.